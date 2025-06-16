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Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
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09:33 16.06.2025 (обновлено: 09:38 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/mehr-2023053138.html
Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ
Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ
Депутаты иранского парламента в ходе пленарного заседания в понедельник зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:33:00+03:00
2025-06-16T09:38:00+03:00
в мире
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Депутаты иранского парламента в ходе пленарного заседания в понедельник зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне конфликта с Израилем, передает иранское госагентство Mehr."На сегодняшнем пленарном заседании меджлиса исламского совета (парламента – ред.) были озвучен законопроект об укреплении вооруженных сил в комплексном противостоянии преступлениям и агрессии Израиля", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iran-2023049581.html
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96
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РИА Новости
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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль
В мире, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль
Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ

Mehr: парламент Ирана рассматривает проект об укреплении вооруженных сил

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Иранские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Депутаты иранского парламента в ходе пленарного заседания в понедельник зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне конфликта с Израилем, передает иранское госагентство Mehr.
"На сегодняшнем пленарном заседании меджлиса исламского совета (парламента – ред.) были озвучен законопроект об укреплении вооруженных сил в комплексном противостоянии преступлениям и агрессии Израиля", - говорится в сообщении.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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