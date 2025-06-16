Парламент Ирана рассматривает проект об укреплении армии, пишут СМИ
Mehr: парламент Ирана рассматривает проект об укреплении вооруженных сил
Иранские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Депутаты иранского парламента в ходе пленарного заседания в понедельник зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне конфликта с Израилем, передает иранское госагентство Mehr.
"На сегодняшнем пленарном заседании меджлиса исламского совета (парламента – ред.) были озвучен законопроект об укреплении вооруженных сил в комплексном противостоянии преступлениям и агрессии Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.