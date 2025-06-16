Рейтинг@Mail.ru
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 16.06.2025 (обновлено: 13:43 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023112626.html
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле - РИА Новости, 16.06.2025
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:36:00+03:00
2025-06-16T13:43:00+03:00
россия
владимир мединский
стамбул
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.В понедельник он сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих."Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."Россия СВОих не бросает!" - добавил он.
https://ria.ru/20250616/peredacha-2023114199.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир мединский, стамбул, украина
Россия, Владимир Мединский, Стамбул, Украина
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле

Мединский: Россия выполнила данные в Стамбуле обещания

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
В понедельник он сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих.
"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
"Россия СВОих не бросает!" - добавил он.
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Россия готова передать еще 2239 тел украинских военных
Вчера, 13:42
 
РоссияВладимир МединскийСтамбулУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала