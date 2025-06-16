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Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле - РИА Новости, 16.06.2025
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:36:00+03:00
2025-06-16T13:36:00+03:00
2025-06-16T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.В понедельник он сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих."Россия выполнила данные в Стамбуле обещания", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Также помощник президента сообщил, что продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта."Россия СВОих не бросает!" - добавил он.
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россия, владимир мединский, стамбул, украина
Россия, Владимир Мединский, Стамбул, Украина
Мединский заявил о выполнении Россией обещаний, данных в Стамбуле
Мединский: Россия выполнила данные в Стамбуле обещания