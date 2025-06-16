https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023111656.html
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский - РИА Новости, 16.06.2025
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский
Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:34:00+03:00
2025-06-16T13:34:00+03:00
2025-06-16T13:41:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.В понедельник Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ."С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250616/peredacha-2023111567.html
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россия, украина, владимир мединский
Россия, Украина, Владимир Мединский
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский
Мединский: Россия получила от Украины 78 тел российских военных