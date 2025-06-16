Рейтинг@Mail.ru
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 16.06.2025 (обновлено: 13:41 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023111656.html
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский - РИА Новости, 16.06.2025
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский
Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:34:00+03:00
2025-06-16T13:41:00+03:00
россия
украина
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851314_0:57:2778:1620_1920x0_80_0_0_be914e9dcf7b96ce043b4ce8db017768.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.В понедельник Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ."С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250616/peredacha-2023111567.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851314_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_a466d4b75dba2ff8ebd789c43831eac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир мединский
Россия, Украина, Владимир Мединский
Россия получила от Украины 78 тел российских военных, заявил Мединский

Мединский: Россия получила от Украины 78 тел российских военных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия получила от Украины тела 78 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
В понедельник Мединский сообщил, что Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
"С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Россия передала Украине 6060 тел погибших военных ВСУ, заявил Мединский
Вчера, 13:34
 
РоссияУкраинаВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала