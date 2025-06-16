https://ria.ru/20250616/medinskij-2023113900.html

Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной

Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.06.2025

Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными между РФ и Украиной продолжается, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:41:00+03:00

2025-06-16T13:41:00+03:00

2025-06-16T14:00:00+03:00

россия

украина

стамбул

владимир мединский

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной продолжается, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."Обмен пленными также продолжается", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.

https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023111656.html

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украина

стамбул

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россия, украина, стамбул, владимир мединский