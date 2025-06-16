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Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.06.2025
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13:41 16.06.2025 (обновлено: 14:00 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/medinskij-2023113900.html
Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной
Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 16.06.2025
Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной
Обмен пленными между РФ и Украиной продолжается, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:41:00+03:00
2025-06-16T14:00:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной продолжается, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский."Обмен пленными также продолжается", - написал Мединский в своем Telegram-канале.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
https://ria.ru/20250616/medinskiy-2023111656.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский
Мединский сообщил о продолжении обмена пленными между Россией и Украиной

Мединский: обмен пленными между Россией и Украиной продолжается

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Обмен пленными между РФ и Украиной продолжается, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной в Стамбуле Владимир Мединский.
"Обмен пленными также продолжается", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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РоссияУкраинаСтамбулВладимир Мединский
 
 
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