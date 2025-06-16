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ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:54 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/manturov-2023066896.html
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.06.2025
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров
Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:54:00+03:00
2025-06-16T10:54:00+03:00
пмэф — 2025
россия
земля
санкт-петербург
денис мантуров
роскосмос
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он. Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html
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россия, земля, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос
ПМЭФ — 2025, Россия, Земля, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Роскосмос
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров

Мантуров: ИИ будут использовать для получения более качественных снимков космоса

© Фото : benzoixКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : benzoix
Космос. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он.
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Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025РоссияЗемляСанкт-ПетербургДенис МантуровРоскосмос
 
 
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