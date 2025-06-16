https://ria.ru/20250616/manturov-2023066896.html
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.06.2025
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров
Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:54:00+03:00
2025-06-16T10:54:00+03:00
2025-06-16T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он. Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html
https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос
ПМЭФ — 2025, Россия, Земля, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Роскосмос
ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров
Мантуров: ИИ будут использовать для получения более качественных снимков космоса