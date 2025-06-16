https://ria.ru/20250616/manturov-2023066896.html

ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров

ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.06.2025

ИИ будут использовать для получения космических снимков, заявил Мантуров

Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:54:00+03:00

2025-06-16T10:54:00+03:00

2025-06-16T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект будет применяться в России для получения более качественных снимков от спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "ИИ будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - сказал он. Мантуров подчеркнул, что без искусственного интеллекта развивать, в частности, многоспутниковые группировки будет сложно. Поэтому искусственный интеллект уже сегодня является вспомогательной функцией для выполнения задач "Роскосмоса" и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250606/manturov-2021390274.html

https://ria.ru/20250607/kosmos-2021402874.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, земля, санкт-петербург, денис мантуров, роскосмос