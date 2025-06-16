https://ria.ru/20250616/manturov-2023033323.html
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции - РИА Новости, 16.06.2025
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции
Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:05:00+03:00
2025-06-16T04:05:00+03:00
2025-06-16T04:05:00+03:00
пмэф — 2025
космос - риа наука
россия
санкт-петербург
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_65baf0306e138adfadf06a8babba27a8.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он. В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/radiatsiya-2023032273.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013153724_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_469862780dc14a65945ef5646b3fdcb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, санкт-петербург, денис мантуров
ПМЭФ — 2025, Космос - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции
Мантуров: роботы будут использоваться на космической станции для помощи