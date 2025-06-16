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Мантуров объяснил роль роботов на космической станции - РИА Новости, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
04:05 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/manturov-2023033323.html
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции - РИА Новости, 16.06.2025
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции
Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:05:00+03:00
2025-06-16T04:05:00+03:00
пмэф — 2025
космос - риа наука
россия
санкт-петербург
денис мантуров
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он. В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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космос - риа наука, россия, санкт-петербург, денис мантуров
ПМЭФ — 2025, Космос - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров
Мантуров объяснил роль роботов на космической станции

Мантуров: роботы будут использоваться на космической станции для помощи

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он.
В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025Космос - РИА НаукаРоссияСанкт-ПетербургДенис Мантуров
 
 
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