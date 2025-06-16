https://ria.ru/20250616/manturov-2023033323.html

Мантуров объяснил роль роботов на космической станции

Мантуров объяснил роль роботов на космической станции - РИА Новости, 16.06.2025

Мантуров объяснил роль роботов на космической станции

Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:05:00+03:00

2025-06-16T04:05:00+03:00

2025-06-16T04:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Роботизированные устройства будут использоваться на космической станции для помощи космонавтам, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "На космической станции будут использоваться роботизированные устройства для помощи космонавтам. Также будут использоваться роботизированные манипуляторы", - сказал он. В пятницу, 6 июня, первый вице-премьер РФ сообщал, что Россия запатентовала технологию космической платформы-дрона с роботами, она будет реализована на Российской орбитальной станции. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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космос - риа наука, россия, санкт-петербург, денис мантуров