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Мантуров призвал синхронизировать восстановление приграничных территорий
Мантуров призвал синхронизировать восстановление приграничных территорий - РИА Новости, 16.06.2025
Мантуров призвал синхронизировать восстановление приграничных территорий
Мероприятия по восстановлению промышленности и социальной инфраструктуры приграничных территории России, которые пострадали от вторжения, должны быть... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T02:32:00+03:00
2025-06-16T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Мероприятия по восстановлению промышленности и социальной инфраструктуры приграничных территории России, которые пострадали от вторжения, должны быть синхронизированы с разминированием некоторых территорий, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). "Сейчас президентом поставлена задача правительству подготовить комплексную программу восстановления (трех регионов - ред.), где будут предусмотрены мероприятия и в том числе средства федерального бюджета на мероприятия по восстановлению промышленной, социальной инфраструктуры. Они должны быть синхронизированы с мероприятиями по разминированию тех районов, где был нанесен ущерб региону и где потребуется в первую очередь выполнение работ по восстановлению жизнедеятельности", - сказал Мантуров. Он отметил, что Курской области для восстановления выделено 150 миллиардов рублей, а вместе с Белгородской и Брянской объем выделенных средств составил 180 миллиардов рублей. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/manturov-2022751038.html
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ПМЭФ — 2025, Россия, Курская область, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мантуров призвал синхронизировать восстановление приграничных территорий
Мантуров: восстановление приграничных регионов нужно синхронизировать