https://ria.ru/20250616/latvija-2023111354.html

В Латвии начался суд над экс-депутатом Росликовым

В Латвии начался суд над экс-депутатом Росликовым - РИА Новости, 16.06.2025

В Латвии начался суд над экс-депутатом Росликовым

В Латвии начался суд над экс-депутатом латвийского парламента и депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым о выборе меры пресечения, адвокаты не согласны с... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:33:00+03:00

2025-06-16T13:33:00+03:00

2025-06-16T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Латвии начался суд над экс-депутатом латвийского парламента и депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым о выборе меры пресечения, адвокаты не согласны с обвинениями и не видят состава преступления, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова. "В 13.00 (совпадает с мск) начался суд над Алексеем Росликовым, чтобы дать ему какую-то меру пресечения. Мы на связи с адвокатами, адвокаты не видят вообще состава преступлений, и все, что Алексею пытаются "пришить" - это полнейший абсурд", - сказала Чулкова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Росликова. Росликов 10 июня был избран в Рижскую думу и, в соответствии с латвийскими законами, лишился мандата в парламенте страны, передав его другому однопартийцу. Пост лидера партии в парламенте заняла Чулкова. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни. На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.

https://ria.ru/20250613/latviya-2022709766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, латвия, россия, дмитрий медведев, рижская дума