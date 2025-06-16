В Латвии начался суд над экс-депутатом Росликовым
В Латвии начался суд над экс-депутатом Росликовым о выборе меры пресечения
© Фото : соцсети депутатаАлексей Росликов
© Фото : соцсети депутата
Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Латвии начался суд над экс-депутатом латвийского парламента и депутатом Рижской думы Алексеем Росликовым о выборе меры пресечения, адвокаты не согласны с обвинениями и не видят состава преступления, сообщила заменившая его на посту главы партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова.
"В 13.00 (совпадает с мск) начался суд над Алексеем Росликовым, чтобы дать ему какую-то меру пресечения. Мы на связи с адвокатами, адвокаты не видят вообще состава преступлений, и все, что Алексею пытаются "пришить" - это полнейший абсурд", - сказала Чулкова в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Росликова.
Росликов 10 июня был избран в Рижскую думу и, в соответствии с латвийскими законами, лишился мандата в парламенте страны, передав его другому однопартийцу. Пост лидера партии в парламенте заняла Чулкова.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.