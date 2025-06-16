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В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 16.06.2025
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12:12 16.06.2025 (обновлено: 14:28 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/latvija-2023093499.html
В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных
В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 16.06.2025
В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных
В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:12:00+03:00
2025-06-16T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова."Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе", — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале депутата.Позднее Чулкова заявила, что в 13:00 мск начался суд, где парламентарию изберут меру пресечения. По ее словам, адвокаты не видят состава преступлений и "все, что Росликову пытаются пришить, — полнейший абсурд".Скандал в сейме ЛатвииВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни".
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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных
Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение".
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных

В Латвии задержали депутата Росликова, заступившегося за русскоязычных

© Фото : соцсети депутатаДепутат сейма Латвии Алексей Росликов
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети депутата
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова.
"Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе", — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале депутата.

Десятого июня Росликова избрали в Рижскую думу. Согласно местному законодательству, депутат сейма, избранный в Думу самоуправления, теряет мандат и уходит в муниципалитет. Пост лидера партии в парламенте заняла Чулкова.

Позднее Чулкова заявила, что в 13:00 мск начался суд, где парламентарию изберут меру пресечения. По ее словам, адвокаты не видят состава преступлений и "все, что Росликову пытаются пришить, — полнейший абсурд".
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Скандал в сейме Латвии

В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил Росликов, который:
  • раскритиковал притеснение русскоязычных граждан;
  • выступил против их дискриминации;
  • задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть ребенка определенным именем, потому что оно русское;
  • в конце по-русски сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни".
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