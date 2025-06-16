https://ria.ru/20250616/latvija-2023093499.html

В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных

В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 16.06.2025

В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных

В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:12:00+03:00

2025-06-16T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова."Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе", — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале депутата.Позднее Чулкова заявила, что в 13:00 мск начался суд, где парламентарию изберут меру пресечения. По ее словам, адвокаты не видят состава преступлений и "все, что Росликову пытаются пришить, — полнейший абсурд".Скандал в сейме ЛатвииВ начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил Росликов, который:После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 9 июня возбудила против Росликова уголовное дело, обвинив его в "оказании помощи России и разжигании национальной розни".

https://ria.ru/20250610/mironov-2021964851.html

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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-06-16T12:12 true PT0M20S

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