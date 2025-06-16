В Латвии задержали депутата, заступившегося за русскоязычных
В Латвии задержали депутата Росликова, заступившегося за русскоязычных
© Фото : соцсети депутатаДепутат сейма Латвии Алексей Росликов
© Фото : соцсети депутата
Депутат сейма Латвии Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Латвии задержали экс-депутата сейма Алексея Росликова, выступившего в поддержку русского языка, сообщила глава партии "Стабильность!" Светлана Чулкова.
"Сегодня утром был задержан Алексей Росликов. Его сейчас увезли. Я обязательно буду держать в курсе", — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Десятого июня Росликова избрали в Рижскую думу. Согласно местному законодательству, депутат сейма, избранный в Думу самоуправления, теряет мандат и уходит в муниципалитет. Пост лидера партии в парламенте заняла Чулкова.
Позднее Чулкова заявила, что в 13:00 мск начался суд, где парламентарию изберут меру пресечения. По ее словам, адвокаты не видят состава преступлений и "все, что Росликову пытаются пришить, — полнейший абсурд".
Скандал в сейме Латвии
В начале июня латвийский сейм рассматривал проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советское время русификации. На заседании выступил Росликов, который:
- раскритиковал притеснение русскоязычных граждан;
- выступил против их дискриминации;
- задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть ребенка определенным именем, потому что оно русское;
- в конце по-русски сказал: "Русский язык — наш язык".
После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию сейма предсказуемой. Но то, что проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских странах, — это отрадно, отметил он.