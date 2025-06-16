https://ria.ru/20250616/kurs-2023175811.html
Официальный курс юаня на вторник снизился до 10,9 рубля
Официальный курс юаня на вторник снизился до 10,9 рубля - РИА Новости, 16.06.2025
Официальный курс юаня на вторник снизился до 10,9 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро -... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:47:00+03:00
2025-06-16T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,38 копейки, до 10,8979 рубля, доллара - на 49,61 копейки, до 78,5067 рубля, евро - вырос на 93,7 копейки, до 90,9438 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа
Экономика, Россия, США, Московская биржа
Официальный курс юаня на вторник снизился до 10,9 рубля
Официальный курс юаня на вторник снизился на 3,4 копейки, до 10,9 рубля