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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.06.2025
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08:13 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/kurily-2023044273.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.06.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:13:00+03:00
2025-06-16T08:13:00+03:00
тихий океан
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 16 июня в 15.06 (7.06 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 32 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250615/zemletryasenie-2023020547.html
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тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 16 июня в 15.06 (7.06 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 32 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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