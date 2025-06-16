https://ria.ru/20250616/kurily-2023044273.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.06.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:13:00+03:00
2025-06-16T08:13:00+03:00
2025-06-16T08:13:00+03:00
тихий океан
итуруп
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происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 16 июня в 15.06 (7.06 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 32 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250615/zemletryasenie-2023020547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6