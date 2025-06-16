https://ria.ru/20250616/kurily-2023044273.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.06.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:13:00+03:00

2025-06-16T08:13:00+03:00

2025-06-16T08:13:00+03:00

тихий океан

итуруп

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в понедельник вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 16 июня в 15.06 (7.06 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 208 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 32 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250615/zemletryasenie-2023020547.html

тихий океан

итуруп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тихий океан, итуруп, елена семенова, происшествия