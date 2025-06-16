https://ria.ru/20250616/kreml-2023109126.html

В Кремле оценили сотрудничество России и Китая

В Кремле оценили сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле оценили сотрудничество России и Китая

Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:50:00+03:00

2025-06-16T12:50:00+03:00

2025-06-16T13:29:00+03:00

россия

китай

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может повредить российским интересам в регионе."Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер. Оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран. То же самое - наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм Россия - Центральная Азия. И также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия. Объединяет и наше членство в СНГ, в других организациях. Поэтому все это сотрудничество носит взаимоуважительный, гармоничный характер", - сказал Песков журналистам.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, во вторник в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.

https://ria.ru/20250615/putin-2022989553.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, дмитрий песков