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В Кремле оценили сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 16.06.2025
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12:50 16.06.2025 (обновлено: 13:29 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kreml-2023109126.html
В Кремле оценили сотрудничество России и Китая
В Кремле оценили сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле оценили сотрудничество России и Китая
Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:50:00+03:00
2025-06-16T13:29:00+03:00
россия
китай
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может повредить российским интересам в регионе."Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер. Оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран. То же самое - наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм Россия - Центральная Азия. И также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия. Объединяет и наше членство в СНГ, в других организациях. Поэтому все это сотрудничество носит взаимоуважительный, гармоничный характер", - сказал Песков журналистам.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, во вторник в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
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россия, китай, дмитрий песков
Россия, Китай, Дмитрий Песков
В Кремле оценили сотрудничество России и Китая

Песков: сотрудничество России и Китая носит взаимовыгодный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и КНР носит взаимовыгодный характер и не направлено против третьих стран, такие же отношения и со странами Центральной Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили, нет ли у Москвы опасения, что сближение КНР и центральноазиатских республик может повредить российским интересам в регионе.
"Наше сотрудничество с Китаем носит взаимовыгодный, взаимоуважительный характер. Оно не направлено ни в каких своих проявлениях против каких-либо третьих стран. То же самое - наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм Россия - Центральная Азия. И также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия. Объединяет и наше членство в СНГ, в других организациях. Поэтому все это сотрудничество носит взаимоуважительный, гармоничный характер", - сказал Песков журналистам.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, где обсудят вопросы дальнейшего углубления казахстанско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, во вторник в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
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