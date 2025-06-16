https://ria.ru/20250616/kreml-2023108544.html

В Кремле оценили предложение России по вывозу ядерного материала из Ирана

В Кремле оценили предложение России по вывозу ядерного материала из Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле оценили предложение России по вывозу ядерного материала из Ирана

Предложение России по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-16T12:48:00+03:00

2025-06-16T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Предложение России по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана сохраняет свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов. "Это предложение остается на столе, оно сохраняет свою актуальность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

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в мире, иран, россия, израиль, дмитрий песков