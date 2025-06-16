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В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье - РИА Новости, 16.06.2025
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12:47 16.06.2025 (обновлено: 13:13 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kreml-2023108144.html
В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье
В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье
Начало боевых действий на Ближнем Востоке осложнило диалог по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T13:13:00+03:00
в мире
иран
россия
израиль
дмитрий песков
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начало боевых действий на Ближнем Востоке осложнило диалог по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов. "Разумеется, с началом боевых действий ситуация серьезно осложнилась. А мы знаем, что боевые действия были начаты фактически в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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в мире, иран, россия, израиль, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Кремле оценили ситуацию вокруг иранского ядерного досье

Песков: начало боевых действий на Ближнем Востоке осложнило диалог по Ирану

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Начало боевых действий на Ближнем Востоке осложнило диалог по иранскому ядерному досье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также отмечал, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
"Разумеется, с началом боевых действий ситуация серьезно осложнилась. А мы знаем, что боевые действия были начаты фактически в преддверии, накануне планировавшегося очередного раунда непрямых переговоров Ирана и США при посредничестве Омана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что Россия могла бы предложить сторонам для урегулирования конфликта.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранРоссияИзраильДмитрий ПесковОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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