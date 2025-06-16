Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана
Песков назвал реакцию мирового сообщества на атаки Израиля хорошим уроком
© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего — на лагерь тех, кто осудил произошедшее, <...> и на тех, кто поддержал и попытался оправдать", — сказал он.
Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, обратила ли Москва внимание на реакцию Запада на израильские атаки по стратегическим объектам и руководству Ирана.
По словам пресс-секретаря, для всех это очень хороший урок.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.