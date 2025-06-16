https://ria.ru/20250616/kreml-2023107293.html

Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана

Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана

Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T12:47:00+03:00

2025-06-16T16:34:00+03:00

в мире

россия

израиль

иран

дмитрий песков

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022770877_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_ad2c90ecc221f9d144d11a627e784c69.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего — на лагерь тех, кто осудил произошедшее, <...> и на тех, кто поддержал и попытался оправдать", — сказал он.Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, обратила ли Москва внимание на реакцию Запада на израильские атаки по стратегическим объектам и руководству Ирана.По словам пресс-секретаря, для всех это очень хороший урок.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

россия

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля. 2025-06-16T12:47 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, израиль, иран, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном