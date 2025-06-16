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Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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12:47 16.06.2025 (обновлено: 16:34 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kreml-2023107293.html
Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана
Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана
Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:47:00+03:00
2025-06-16T16:34:00+03:00
в мире
россия
израиль
иран
дмитрий песков
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего — на лагерь тех, кто осудил произошедшее, &lt;...&gt; и на тех, кто поддержал и попытался оправдать&quot;, — сказал он.Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, обратила ли Москва внимание на реакцию Запада на израильские атаки по стратегическим объектам и руководству Ирана.По словам пресс-секретаря, для всех это очень хороший урок.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html
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Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
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в мире, россия, израиль, иран, дмитрий песков, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Израиль, Иран, Дмитрий Песков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Песков рассказал о международной реакции на конфликт Израиля и Ирана

Песков назвал реакцию мирового сообщества на атаки Израиля хорошим уроком

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Международное сообщество разделилось в оценке обострения конфликта между Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего — на лагерь тех, кто осудил произошедшее, <...> и на тех, кто поддержал и попытался оправдать", — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, обратила ли Москва внимание на реакцию Запада на израильские атаки по стратегическим объектам и руководству Ирана.
По словам пресс-секретаря, для всех это очень хороший урок.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреРоссияИзраильИранДмитрий ПесковОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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