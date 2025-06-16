https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране
Москва констатирует консолидацию общества в Иране на фоне бомбежек израильской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:03:00+03:00
2025-06-16T13:03:00+03:00
2025-06-16T13:03:00+03:00
иран
израиль
москва
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Москва констатирует консолидацию общества в Иране на фоне бомбежек израильской стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможности смены режима в Иране. Ранее Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что следствием проводимой Израилем операции якобы может стать смена власти в Иране. "Мы также констатируем существенную консолидацию общества в Иране на фоне тех бомбежек, которые сейчас осуществляет израильская сторона", - сказал Песков журналистам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250616/rossija-2023103345.html
иран
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, израиль, москва, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
Иран, Израиль, Москва, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране
Песков: Россия констатирует консолидацию общества в Иране на фоне бомбежек