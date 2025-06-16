Рейтинг@Mail.ru
В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 16.06.2025 (обновлено: 12:58 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kreml-2023105068.html
В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке
В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025
В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке
Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:57:00+03:00
2025-06-16T12:58:00+03:00
россия
ближний восток
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_010fec8a50372b4be44b155bc3dced29.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке. Песков напомнил, что президент РФ 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
россия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023085607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36ef342663111987f9b55f546915fd0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, в мире
Россия, Ближний Восток, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, В мире
В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке

Песков: предложения РФ по посредничеству на Ближнем Востоке остаются на столе

© AP Photo / Ariel SchalitПоследствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке.
Песков напомнил, что президент РФ 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Киеве раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля
Вчера, 04:21
 
РоссияБлижний ВостокСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала