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В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке

В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле подтвердили готовность к посредничеству на Ближнем Востоке

Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:57:00+03:00

2025-06-16T12:57:00+03:00

2025-06-16T12:58:00+03:00

россия

ближний восток

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Предложения России по посредничеству на Ближнем востоке, которые президент РФ Владимир Путин ранее озвучивал лидеру США Дональду Трампу, "остаются на столе" и могут быть реализованы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. "Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказывать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путиным в предыдущий разговор с президентом Трампом. В этом плане готовность и желание России остаются, и при необходимости все это может быть реализовано", - сказал Песков журналистам, комментируя возможные ближайшие контакты главы государства по поводу посредничества на Ближнем Востоке. Песков напомнил, что президент РФ 13 июня провел телефонные разговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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россия, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, в мире