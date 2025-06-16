Источник: дипломаты из США навещали осужденного солдата на Дальнем Востоке
Источник: дипломаты США приезжали на Дальний Восток к осужденному солдату Блэку
© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкБывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока
Бывший штаб-сержант США Гордон Блэк на заседании в Первомайском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости, Инна Эстрина. Дипломаты США приезжали в колонию на Дальний Восток, где отбывает наказание американский солдат Гордон Блэк, осужденный за кражу и угрозу убийством, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Суд во Владивостоке в июне 2024 года назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. В апреле 2025 года девятый кассационный суд снизил наказание до 3 лет 2 месяцев колонии общего режима.
"Американские дипломаты приезжали в колонию на Дальнем Востоке, где отбывает наказание Гордон Блэк", - сообщил источник РИА Новости, не уточнив других подробностей.
Блэк, в апреле 2024 года приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Южной Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька деньги.
По данным телеканала NBC News, Блэк проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.