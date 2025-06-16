Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/kitay-2023068780.html
МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога
МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога - РИА Новости, 16.06.2025
МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога
Пекин призывает Иран и Израиль немедленно принять меры для снижения напряженности, вернуться на путь диалога и переговоров, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:59:00+03:00
2025-06-16T10:59:00+03:00
в мире
иран
израиль
пекин
мид кнр
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Пекин призывает Иран и Израиль немедленно принять меры для снижения напряженности, вернуться на путь диалога и переговоров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Мы призываем все стороны немедленно принять меры для скорейшего снижения напряженности, предотвращения погружения региона в еще большие потрясения и создания условий для возвращения на правильный путь диалога и переговоров для решения проблем", - сказал дипломат. Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона глубоко обеспокоена ударом Израиля по Ирану и резкой эскалацией военного конфликта. "Военной силой не добиться прочного мира, любой международный спор должен решаться путем диалога и консультаций", - сказал он, добавив, что Пекин продолжит поддерживать связь с соответствующими сторонами, содействовать миру и диалогу. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/kitay-2022845720.html
https://ria.ru/20250613/konflikt-2022617982.html
иран
израиль
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, пекин, мид кнр, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Пекин, МИД КНР, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога

МИД КНР призвал Иран и Израиль принять меры для снижения напряженности

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Пекин призывает Иран и Израиль немедленно принять меры для снижения напряженности, вернуться на путь диалога и переговоров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы призываем все стороны немедленно принять меры для скорейшего снижения напряженности, предотвращения погружения региона в еще большие потрясения и создания условий для возвращения на правильный путь диалога и переговоров для решения проблем", - сказал дипломат.
Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Китай назвал удары Израиля по Ирану неприемлемыми
14 июня, 18:48
Го Цзякунь подчеркнул, что китайская сторона глубоко обеспокоена ударом Израиля по Ирану и резкой эскалацией военного конфликта.
"Военной силой не добиться прочного мира, любой международный спор должен решаться путем диалога и консультаций", - сказал он, добавив, что Пекин продолжит поддерживать связь с соответствующими сторонами, содействовать миру и диалогу.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Китай готов содействовать ослаблению напряженности ситуации вокруг Ирана
13 июня, 10:50
 
В миреИранИзраильПекинМИД КНРОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала