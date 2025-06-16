МИД Китая призвал Иран и Израиль вернуться на путь диалога
МИД КНР призвал Иран и Израиль принять меры для снижения напряженности
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Пекин призывает Иран и Израиль немедленно принять меры для снижения напряженности, вернуться на путь диалога и переговоров, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы призываем все стороны немедленно принять меры для скорейшего снижения напряженности, предотвращения погружения региона в еще большие потрясения и создания условий для возвращения на правильный путь диалога и переговоров для решения проблем", - сказал дипломат.
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"Военной силой не добиться прочного мира, любой международный спор должен решаться путем диалога и консультаций", - сказал он, добавив, что Пекин продолжит поддерживать связь с соответствующими сторонами, содействовать миру и диалогу.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.