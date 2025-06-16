https://ria.ru/20250616/kinoprokat-2023027311.html
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке" - РИА Новости, 16.06.2025
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:53:00+03:00
2025-06-16T00:53:00+03:00
2025-06-16T09:33:00+03:00
культура
россия
белоруссия
ана де армас
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023052761_0:90:1411:884_1920x0_80_0_0_1f6708f5baaf3765ee299fe5f14df081.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера — мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей. Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023052761_150:0:1405:941_1920x0_80_0_0_45d6234e6dfa33ad7dae308d6a9470bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, ана де армас, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Ана де Армас, СНГ
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
Фильм "На деревню дедушке" возглавил кинопрокат в России в выходные