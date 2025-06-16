https://ria.ru/20250616/kinoprokat-2023027311.html

Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"

Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке" - РИА Новости, 16.06.2025

Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"

Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T00:53:00+03:00

2025-06-16T00:53:00+03:00

2025-06-16T09:33:00+03:00

культура

россия

белоруссия

ана де армас

снг

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера — мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей. Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html

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россия, белоруссия, ана де армас, снг