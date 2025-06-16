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Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке" - РИА Новости, 16.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:53 16.06.2025 (обновлено: 09:33 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/kinoprokat-2023027311.html
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке" - РИА Новости, 16.06.2025
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"
Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за... РИА Новости, 16.06.2025
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей. Третье место заняла еще одна премьера — мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей. Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html
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россия, белоруссия, ана де армас, снг
Культура, Россия, Белоруссия, Ана де Армас, СНГ
Кинопрокат в России возглавил фильм "На деревню дедушке"

Фильм "На деревню дедушке" возглавил кинопрокат в России в выходные

© Биг Скрин Продакшн (2025)Кадр из фильма "На деревню дедушке"
Кадр из фильма На деревню дедушке - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Биг Скрин Продакшн (2025)
Кадр из фильма "На деревню дедушке"
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьера недели — семейная комедия "На деревню дедушке" с Юрием Стояновым стала лидером кинопроката в России, заработав 142,5 миллиона рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустился боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 миллиона рублей.
Третье место заняла еще одна премьера — мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига 2", собрав за уикенд в прокате 70,3 миллиона рублей.
Комедия "Артек. Сквозь столетия" стартовала в прокате с четвертой строчки: киносборы составили 54,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает приключенческий фильм "Как приручить дракона", который заработал в прокате за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 43 миллиона рублей.
Кадр из фильма Балерина - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
9 июня, 01:17
 
КультураРоссияБелоруссияАна де АрмасСНГ
 
 
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