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Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 16.06.2025
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03:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/khamatova-2023031270.html
Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского "Миротворца"
Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского "Миротворца" - РИА Новости, 16.06.2025
Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского "Миротворца"
Признанная в России иноагентом певица Земфира* и уехавшая из РФ после начала СВО актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T03:00:00+03:00
2025-06-16T03:00:00+03:00
россия
республика крым
украина
земфира
чулпан хаматова
дунья миятович
обсе
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Признанная в России иноагентом певица Земфира* и уехавшая из РФ после начала СВО актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. По данным сайта, Земфира* попала в "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", а также манипуляции общественно значимой информацией. Хаматова же оказалась в базе скандально известного украинского сайта за якобы нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, а также за участие в попытках признать присоединение республики к России. Кроме того, на сайте "Миротворец" указано, что актриса вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму. Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Сейчас, по данным Минюста, она проживает за пределами России. Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html
https://ria.ru/20250521/portnov-2018231985.html
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россия, республика крым, украина, земфира, чулпан хаматова, дунья миятович, обсе
Россия, Республика Крым, Украина, Земфира, Чулпан Хаматова, Дунья Миятович, ОБСЕ
Земфира* и Чулпан Хаматова попали в базу украинского "Миротворца"

"Миротворец" обвинил Земфиру и Чулпан Хаматову в манипуляции информацией

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Земфира*
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Земфира*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Признанная в России иноагентом певица Земфира* и уехавшая из РФ после начала СВО актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
По данным сайта, Земфира* попала в "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", а также манипуляции общественно значимой информацией.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
12 июня, 09:39
Хаматова же оказалась в базе скандально известного украинского сайта за якобы нарушение украинской границы с целью попасть в Крым, а также за участие в попытках признать присоединение республики к России. Кроме того, на сайте "Миротворец" указано, что актриса вела нелегальную коммерческую деятельность в Крыму.
Минюст РФ включил Земфиру* в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Как отмечали в ведомстве, певица "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Сейчас, по данным Минюста, она проживает за пределами России.
Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала из России в Латвию и уволилась из театра "Современник". В интервью латвийскому телевидению она заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию Народной артистки РФ, не знает о том, что оно дает, и считает его "советским пережитком".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"
21 мая, 12:46
 
РоссияРеспублика КрымУкраинаЗемфираЧулпан ХаматоваДунья МиятовичОБСЕ
 
 
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