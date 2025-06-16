https://ria.ru/20250616/izrail-2023197046.html

"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану

"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану - РИА Новости, 16.06.2025

"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану

Израиль перед началом операции "Восходящий лев" оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана, утверждает агентство Bloomberg. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:36:00+03:00

2025-06-16T19:36:00+03:00

2025-06-16T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль перед началом операции "Восходящий лев" оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана, утверждает агентство Bloomberg."В течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев, анализируя, поспособствует ли нападение полному обезглавливанию Исламской Республики", — говорится в материале.Как отмечается в материале, Тель-Авив также изучал экономическое и политическое влияние, которое длительный конфликт, согласно оценке израильской и западной разведки, окажет на страну.Ранее телеканал CBS привел слова неназванного чиновника о том, что в Израиле намекнули на угрозу верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи, посоветовав ему "менять спальни".Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Али Хаменеи.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023183938.html

https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html

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в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, сша