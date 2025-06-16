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"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану - РИА Новости, 16.06.2025
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19:36 16.06.2025 (обновлено: 19:37 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023197046.html
"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану
"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану - РИА Новости, 16.06.2025
"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану
Израиль перед началом операции "Восходящий лев" оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана, утверждает агентство Bloomberg. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:36:00+03:00
2025-06-16T19:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
али хаменеи
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль перед началом операции "Восходящий лев" оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана, утверждает агентство Bloomberg."В течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев, анализируя, поспособствует ли нападение полному обезглавливанию Исламской Республики", — говорится в материале.Как отмечается в материале, Тель-Авив также изучал экономическое и политическое влияние, которое длительный конфликт, согласно оценке израильской и западной разведки, окажет на страну.Ранее телеканал CBS привел слова неназванного чиновника о том, что в Израиле намекнули на угрозу верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи, посоветовав ему "менять спальни".Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Али Хаменеи.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023183938.html
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иран
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в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном, сша
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США
"Полное обезглавливание". В США раскрыли зверские планы Израиля по Ирану

Bloomberg: Израиль месяцами изучал сценарий обезглавливания иранского режима

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Израиль перед началом операции "Восходящий лев" оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана, утверждает агентство Bloomberg.
"В течение месяцев, предшествовавших началу ударов, Израиль отрабатывал ряд сценариев, анализируя, поспособствует ли нападение полному обезглавливанию Исламской Республики", — говорится в материале.
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
Вчера, 17:05
Как отмечается в материале, Тель-Авив также изучал экономическое и политическое влияние, которое длительный конфликт, согласно оценке израильской и западной разведки, окажет на страну.
Ранее телеканал CBS привел слова неназванного чиновника о том, что в Израиле намекнули на угрозу верховному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи, посоветовав ему "менять спальни".
Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Трампом из-за конфликта Израиля и Ирана
Вчера, 18:31

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана
Вчера, 14:57
 
В миреИранИзраильТель-АвивАли ХаменеиДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и ИраномСША
 
 
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