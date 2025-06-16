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Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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17:25 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/izrail-2023170274.html
Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана
Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана
Альтернативы политическому и дипломатическому урегулированию конфликта между Израилем и Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, нет и быть не может,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:25:00+03:00
2025-06-16T17:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
оман
сергей рябков
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Альтернативы политическому и дипломатическому урегулированию конфликта между Израилем и Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, нет и быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Отфиксировали, что раунд опосредованных контактов, намечавшийся в Омане, в свете происходящего не состоится. Мы полагаем, что альтернативы политическому и дипломатическому пути нет и быть не может. Обстановка, разумеется, на сегодня говорит сама за себя: она крайне тяжелая, вызывающая глубокую озабоченность", - сказал журналистам Рябков. Замглавы МИД РФ отметил, что расчет израильской стороны на то, что удастся путем таких ударов ликвидировать и ядерную инфраструктуру, и источники для других озабоченностей, которые, насколько можно судить, испытывают израильские руководители и военные, ни на чем не основывается. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023025888.html
иран
израиль
оман
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в мире, иран, израиль, оман, сергей рябков, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Оман, Сергей Рябков, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана

Рябков: альтернативы политическому урегулированию конфликта Израиля и Ирана нет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Альтернативы политическому и дипломатическому урегулированию конфликта между Израилем и Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, нет и быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Отфиксировали, что раунд опосредованных контактов, намечавшийся в Омане, в свете происходящего не состоится. Мы полагаем, что альтернативы политическому и дипломатическому пути нет и быть не может. Обстановка, разумеется, на сегодня говорит сама за себя: она крайне тяжелая, вызывающая глубокую озабоченность", - сказал журналистам Рябков.
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14 июня, 17:59
Замглавы МИД РФ отметил, что расчет израильской стороны на то, что удастся путем таких ударов ликвидировать и ядерную инфраструктуру, и источники для других озабоченностей, которые, насколько можно судить, испытывают израильские руководители и военные, ни на чем не основывается.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Источник: глава МИД Турции призвал вернуться к ядерным переговорам с Ираном
Вчера, 00:25
 
В миреИранИзраильОманСергей РябковОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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