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В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам - РИА Новости, 16.06.2025
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17:19 16.06.2025 (обновлено: 18:57 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам - РИА Новости, 16.06.2025
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам
В Израиле считают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не должен "жить легко", и советуют ему "менять спальни" по ночам, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:19:00+03:00
2025-06-16T18:57:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Израиле считают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не должен "жить легко", и советуют ему "менять спальни" по ночам, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Как заявил телеканалу чиновник, Израиль в принципе не убивает политических лидеров, а сосредотачивается на ядерной и военной сфере. При этом, согласно CBS, чиновник указал на то, что верховный лидер Ирана входит в число тех, кто принимает решения в этих областях. &quot;Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринужденно. &lt;...&gt; Верховному лидеру следует менять спальни по ночам&quot;, — приводит телеканал слова чиновника.Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам

CBS: в Израиле намекнули на угрозу лидеру Ирана, посоветовав ему менять спальни

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Израиле считают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не должен "жить легко", и советуют ему "менять спальни" по ночам, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Как заявил телеканалу чиновник, Израиль в принципе не убивает политических лидеров, а сосредотачивается на ядерной и военной сфере. При этом, согласно CBS, чиновник указал на то, что верховный лидер Ирана входит в число тех, кто принимает решения в этих областях.
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
14 июня, 18:20
«

"Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринужденно. <...> Верховному лидеру следует менять спальни по ночам", — приводит телеканал слова чиновника.

Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Трамп наложил вето на израильский план убийства Хаменеи, сообщили СМИ
15 июня, 19:34
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
NBC: Трамп сначала был против израильской операции в Иране
Вчера, 15:12
 
В миреИранИзраильСШААли ХаменеиДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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