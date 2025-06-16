https://ria.ru/20250616/izrail-2023168813.html

В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам

В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам - РИА Новости, 16.06.2025

В Израиле посоветовали Хаменеи "менять спальни" по ночам

В Израиле считают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не должен "жить легко", и советуют ему "менять спальни" по ночам, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T17:19:00+03:00

2025-06-16T17:19:00+03:00

2025-06-16T18:57:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

али хаменеи

дональд трамп

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Израиле считают, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не должен "жить легко", и советуют ему "менять спальни" по ночам, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Как заявил телеканалу чиновник, Израиль в принципе не убивает политических лидеров, а сосредотачивается на ядерной и военной сфере. При этом, согласно CBS, чиновник указал на то, что верховный лидер Ирана входит в число тех, кто принимает решения в этих областях. "Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринужденно. <...> Верховному лидеру следует менять спальни по ночам", — приводит телеканал слова чиновника.Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников 15 июня передавало, что президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля — земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html

https://ria.ru/20250615/tramp-2023000244.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023143542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, сша, али хаменеи, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном