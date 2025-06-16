https://ria.ru/20250616/izrail-2023153534.html

СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте

СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте

Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:00:00+03:00

2025-06-16T16:00:00+03:00

2025-06-16T16:00:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018419255_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6c6dc6881641561739bce09c321d5d00.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN. "Президент крайне скептически относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку (между Израилем и Ираном - ред.)", - говорится в сообщении. Как указывает телеканал, такой шаг может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон и привести к "изнурительной бесконечной войне без чёткой конечной цели". Кроме того, как пишет CNN, вмешательство США в конфликт также усилило бы глубокие противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения "Америка прежде всего". Тем не менее, по оценкам телеканала, подход Трампа к внешней политике, который выражается в "искусстве сделки", является "провалом". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html

https://ria.ru/20250616/pugacheva-2023138370.html

https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана