СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте
CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в ирано-израильский конфликт
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN.
Как указывает телеканал, такой шаг может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон и привести к "изнурительной бесконечной войне без чёткой конечной цели". Кроме того, как пишет CNN, вмешательство США в конфликт также усилило бы глубокие противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения "Америка прежде всего". Тем не менее, по оценкам телеканала, подход Трампа к внешней политике, который выражается в "искусстве сделки", является "провалом".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.