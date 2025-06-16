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СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025
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16:00 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/izrail-2023153534.html
СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте
СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте
Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:00:00+03:00
2025-06-16T16:00:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN. "Президент крайне скептически относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку (между Израилем и Ираном - ред.)", - говорится в сообщении. Как указывает телеканал, такой шаг может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон и привести к "изнурительной бесконечной войне без чёткой конечной цели". Кроме того, как пишет CNN, вмешательство США в конфликт также усилило бы глубокие противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения "Америка прежде всего". Тем не менее, по оценкам телеканала, подход Трампа к внешней политике, который выражается в "искусстве сделки", является "провалом". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html
https://ria.ru/20250616/pugacheva-2023138370.html
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израиль
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
СМИ раскрыли, что Трамп думает об участии США в ирано-израильском конфликте

CNN: Трамп скептически относится к втягиванию США в ирано-израильский конфликт

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает телеканал CNN.
"Президент крайне скептически относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку (между Израилем и Ираном - ред.)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 08:00
Как указывает телеканал, такой шаг может привести к расширению конфликта за пределы нынешних воюющих сторон и привести к "изнурительной бесконечной войне без чёткой конечной цели". Кроме того, как пишет CNN, вмешательство США в конфликт также усилило бы глубокие противоречия в политической концепции Трампа и разрушило бы основной принцип его движения "Америка прежде всего". Тем не менее, по оценкам телеканала, подход Трампа к внешней политике, который выражается в "искусстве сделки", является "провалом".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля
Вчера, 14:53
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Макрон дерзко высказался о России на фоне конфликта между Ираном и Израилем
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В миреИзраильИранСШАДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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