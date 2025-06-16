https://ria.ru/20250616/izrail-2023147991.html

Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет

Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет - РИА Новости, 16.06.2025

Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет

Израиль не ставит перед собой временных рамок операции "Восстающий лев" против Ирана, как и не ограничивает территорию ее проведения, заявила журналистам посол... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:32:00+03:00

2025-06-16T15:32:00+03:00

2025-06-16T15:32:00+03:00

в мире

израиль

иран

россия

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022970559_0:463:1201:1138_1920x0_80_0_0_f53864a100937b073e0c7b80abb1b41e.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль не ставит перед собой временных рамок операции "Восстающий лев" против Ирана, как и не ограничивает территорию ее проведения, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин. "Израиль не ставит себе ни границ, ни сроков. Столько сколько надо будет, столько будем работать", - сказала посол. Она добавила, что Израиль наносит удар по всем объектам и лицам, которые руководят ядерной программой Ирана. При этом, по словам посла, Израиль старается не наносить ущерба гражданским лицам и инфраструктуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/ataki-2022865977.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, россия, обострение конфликта между израилем и ираном