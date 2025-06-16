https://ria.ru/20250616/izrail-2023147991.html
Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет
Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет - РИА Новости, 16.06.2025
Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет
Израиль не ставит перед собой временных рамок операции "Восстающий лев" против Ирана, как и не ограничивает территорию ее проведения, заявила журналистам посол... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:32:00+03:00
2025-06-16T15:32:00+03:00
2025-06-16T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль не ставит перед собой временных рамок операции "Восстающий лев" против Ирана, как и не ограничивает территорию ее проведения, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин. "Израиль не ставит себе ни границ, ни сроков. Столько сколько надо будет, столько будем работать", - сказала посол. Она добавила, что Израиль наносит удар по всем объектам и лицам, которые руководят ядерной программой Ирана. При этом, по словам посла, Израиль старается не наносить ущерба гражданским лицам и инфраструктуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, россия, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посол Израиля заявила, что сроков окончания операции против Ирана нет
Гальперин: Израиль не ставит перед собой временных рамок операции против Ирана
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль не ставит перед собой временных рамок операции "Восстающий лев" против Ирана, как и не ограничивает территорию ее проведения, заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин.
«
"Израиль не ставит себе ни границ, ни сроков. Столько сколько надо будет, столько будем работать", - сказала посол.
Она добавила, что Израиль
наносит удар по всем объектам и лицам, которые руководят ядерной программой Ирана
. При этом, по словам посла, Израиль старается не наносить ущерба гражданским лицам и инфраструктуре.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране
называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.