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Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявила посол в России - РИА Новости, 16.06.2025
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14:16 16.06.2025 (обновлено: 15:26 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023124327.html
Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявила посол в России
Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявила посол в России - РИА Новости, 16.06.2025
Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявила посол в России
Израиль не ставит перед собой цели сменить политической режим в Иране, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:16:00+03:00
2025-06-16T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль не ставит перед собой цели сменить политической режим в Иране, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин. "Нет цели изменить, это не одна из целей операции. Только иранский народ решит для себя, какой они хотят для себя режим и руководство. Такой цели нет", - сказала посол на брифинге для журналистов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html
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в мире, израиль, иран, россия, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль не ставит целью смену власти в Иране, заявила посол в России

Посол Гальперин: Израиль не ставит себе цели изменить политический режим в Иране

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Израиль не ставит перед собой цели сменить политической режим в Иране, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.
«
"Нет цели изменить, это не одна из целей операции. Только иранский народ решит для себя, какой они хотят для себя режим и руководство. Такой цели нет", - сказала посол на брифинге для журналистов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 13:03
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИзраильИранРоссияОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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