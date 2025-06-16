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Армия Израиля сообщила о масштабных поисково-спасательных работах - РИА Новости, 16.06.2025
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10:45 16.06.2025 (обновлено: 10:47 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023065479.html
Армия Израиля сообщила о масштабных поисково-спасательных работах
Армия Израиля сообщила о масштабных поисково-спасательных работах - РИА Новости, 16.06.2025
Армия Израиля сообщила о масштабных поисково-спасательных работах
Персонал командования тыла Израиля на фоне ночной ракетной атаки Ирана развернут и задействован в масштабных поисково-спасательных работах, сообщила Армия... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:45:00+03:00
2025-06-16T10:47:00+03:00
в мире
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Персонал командования тыла Израиля на фоне ночной ракетной атаки Ирана развернут и задействован в масштабных поисково-спасательных работах, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ранее служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что четыре человека погибли, еще 87 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по Израилю. "Личный состав командования тыла, как на обязательной, так и на резервной службе, развернут и действует одновременно в нескольких местах ударов, проводя масштабные поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Продолжение ударов по Тель-Авиву
Продолжение ударов по Тель-Авиву
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в мире, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Армия Израиля сообщила о масштабных поисково-спасательных работах

ЦАХАЛ: командование тыла Израиля задействовано в поисково-спасательных работах

© AP Photo / Leo CorreaПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
ПВО Израиля ведет стрельбу, пытаясь перехватить иранские ракеты над Тель-Авивом
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Персонал командования тыла Израиля на фоне ночной ракетной атаки Ирана развернут и задействован в масштабных поисково-спасательных работах, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила, что четыре человека погибли, еще 87 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по Израилю.
"Личный состав командования тыла, как на обязательной, так и на резервной службе, развернут и действует одновременно в нескольких местах ударов, проводя масштабные поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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