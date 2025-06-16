https://ria.ru/20250616/izrail-2023042726.html

Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех

Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех - РИА Новости, 16.06.2025

Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех

Число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:04:00+03:00

2025-06-16T08:04:00+03:00

2025-06-16T08:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее издание Times of Israel сообщало о трех погибших, 67 госпитализированных."Фельдшеры скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем примерно по 70 лет. На данный момент бригады MDA госпитализировали 87 пострадавших", - говорится в сообщении службы скорой помощи в соцсети Х.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном