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Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех - РИА Новости, 16.06.2025
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08:04 16.06.2025 (обновлено: 08:08 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023042726.html
Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех
Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех - РИА Новости, 16.06.2025
Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех
Число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:04:00+03:00
2025-06-16T08:08:00+03:00
в мире
израиль
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).Ранее издание Times of Israel сообщало о трех погибших, 67 госпитализированных."Фельдшеры скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем примерно по 70 лет. На данный момент бригады MDA госпитализировали 87 пострадавших", - говорится в сообщении службы скорой помощи в соцсети Х.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Число погибших из-за последних ударов по Израилю достигло четырех

При последних ударах по Израилю погибли четыре человека, госпитализированы 87

© AP Photo / Baz RatnerСпасатели работают на месте завалов после иранской атаки на Тель-Авив
Спасатели работают на месте завалов после иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Спасатели работают на месте завалов после иранской атаки на Тель-Авив
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Число погибших в результате последних ракетных ударов по Израилю возросло до четырех, госпитализированных - до 87, сообщила служба скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).
Ранее издание Times of Israel сообщало о трех погибших, 67 госпитализированных.
"Фельдшеры скорой помощи и парамедики MDA констатировали смерть четырех человек - двух женщин и двух мужчин, всем примерно по 70 лет. На данный момент бригады MDA госпитализировали 87 пострадавших", - говорится в сообщении службы скорой помощи в соцсети Х.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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В миреИзраильИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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