https://ria.ru/20250616/izrail-2023037465.html

СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю

СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю

По меньшей мере три человека погибли, еще 67 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля, сообщает издание Times of... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:13:00+03:00

2025-06-16T06:13:00+03:00

2025-06-16T06:27:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 67 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA)."Три человека погибли в результате ударов Ирана баллистическими ракетами в центральной части Израиля", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, не менее 67 человек госпитализированы в результате ударов Ирана четырьмя баллистическими ракетами по центральной части Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном