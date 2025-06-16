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СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю - РИА Новости, 16.06.2025
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06:13 16.06.2025 (обновлено: 06:27 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/izrail-2023037465.html
СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю
СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю
По меньшей мере три человека погибли, еще 67 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля, сообщает издание Times of... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:13:00+03:00
2025-06-16T06:27:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 67 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA)."Три человека погибли в результате ударов Ирана баллистическими ракетами в центральной части Израиля", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, не менее 67 человек госпитализированы в результате ударов Ирана четырьмя баллистическими ракетами по центральной части Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: три человека погибли после ударов Ирана по Израилю

Times of Israel: три человека погибли после ударов по Израилю, 67 пострадали

© AP Photo / Mohammad JahjouhСкорая помощь, Израиль
Скорая помощь, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
Скорая помощь, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще 67 госпитализированы из-за последних ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" (MDA).
"Три человека погибли в результате ударов Ирана баллистическими ракетами в центральной части Израиля", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, не менее 67 человек госпитализированы в результате ударов Ирана четырьмя баллистическими ракетами по центральной части Израиля.
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В миреИранИзраильОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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