https://ria.ru/20250616/isna-2023152644.html

СМИ сообщили о гибели шести военных КСИР при атаке Израиля

СМИ сообщили о гибели шести военных КСИР при атаке Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ сообщили о гибели шести военных КСИР при атаке Израиля

Шесть сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе отражения атаки Израиля в городе Хомейн, расположенном на... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:52:00+03:00

2025-06-16T15:52:00+03:00

2025-06-16T16:01:00+03:00

в мире

израиль

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Шесть сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе отражения атаки Израиля в городе Хомейн, расположенном на западе Ирана, передает иранское госагентство ISNA со ссылкой на КСИР."В результате атаки Израиля шесть военных КСИР и два сотрудника народного ополчения Басидж из города Хомейн погибли, выполняя свою миссию по защите иранского народа", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном