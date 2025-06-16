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Россияне могут покинуть Иран наземным путем через границу с Азербайджаном - РИА Новости, 16.06.2025
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22:12 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023216326.html
Россияне могут покинуть Иран наземным путем через границу с Азербайджаном
Россияне могут покинуть Иран наземным путем через границу с Азербайджаном - РИА Новости, 16.06.2025
Россияне могут покинуть Иран наземным путем через границу с Азербайджаном
Граждане России могут покинуть территорию Ирана наземным путём через границу с Азербайджаном, однако для этого требуется разовый пропуск, который можно оформить РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:12:00+03:00
2025-06-16T22:12:00+03:00
в мире
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обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут покинуть территорию Ирана наземным путём через границу с Азербайджаном, однако для этого требуется разовый пропуск, который можно оформить в посольстве России в Тегеране, сообщает МИД РФ. "В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан... МИД России обращает внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что для согласования разовых разрешений азербайджанских властей на проход через КПП "Астара" необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту rusembiran@mid.ru – с указанием ФИО на русском и английском языках, даты рождения, номера общегражданского загранпаспорта, срока его действия, отметки о въезде в Иран и контактных телефонов. "В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке МИД России рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища", - добавили в сообщении. В МИД России отметили, что для переезда из азербайджанской Астары в Баку можно воспользоваться рейсовыми автобусами с автовокзала, отправлением в 08.00 и 9.00 ежедневно. Время в пути займёт четыре часа, расстояние – 281 километр. "Из Баку в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день ("Аэрофлот", "Россия", "Red Wings", "S7", "Utair", "ИрАэро", "Azerbaijan Airlines"). Рекомендуется внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров", - добавили в ведомстве. МИД РФ подчеркнул, что в случае необходимости граждане могут обращаться по телефонам экстренной связи посольств России: в Иране (+98-21-6670-1161/63, +98-993-814-7226); в Азербайджане (+994-12-597-0870, +994-50-270-2659; в Израиле (+972-53-600-3847, +972-54-962-2341).
https://ria.ru/20250616/iran-2023216140.html
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в мире, россия, иран, азербайджан, аэрофлот, s7 airlines, ютэйр, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Россия, Иран, Азербайджан, Аэрофлот, S7 Airlines, ЮТэйр, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Россияне могут покинуть Иран наземным путем через границу с Азербайджаном

Россияне могут покинуть Иран через Азербайджан, пользуясь разовым пропуском

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Граждане России могут покинуть территорию Ирана наземным путём через границу с Азербайджаном, однако для этого требуется разовый пропуск, который можно оформить в посольстве России в Тегеране, сообщает МИД РФ.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан... МИД России обращает внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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В ведомстве добавили, что для согласования разовых разрешений азербайджанских властей на проход через КПП "Астара" необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране обращение на электронную почту rusembiran@mid.ru – с указанием ФИО на русском и английском языках, даты рождения, номера общегражданского загранпаспорта, срока его действия, отметки о въезде в Иран и контактных телефонов.
"В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке МИД России рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия/убежища", - добавили в сообщении.
В МИД России отметили, что для переезда из азербайджанской Астары в Баку можно воспользоваться рейсовыми автобусами с автовокзала, отправлением в 08.00 и 9.00 ежедневно. Время в пути займёт четыре часа, расстояние – 281 километр.
"Из Баку в Россию осуществляется до 20 прямых авиарейсов в день ("Аэрофлот", "Россия", "Red Wings", "S7", "Utair", "ИрАэро", "Azerbaijan Airlines"). Рекомендуется внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров", - добавили в ведомстве.
МИД РФ подчеркнул, что в случае необходимости граждане могут обращаться по телефонам экстренной связи посольств России: в Иране (+98-21-6670-1161/63, +98-993-814-7226); в Азербайджане (+994-12-597-0870, +994-50-270-2659; в Израиле (+972-53-600-3847, +972-54-962-2341).
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