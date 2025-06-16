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Иранские самолеты F-14 были муляжами, сообщает Press TV - РИА Новости, 16.06.2025
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22:05 16.06.2025 (обновлено: 22:08 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023216140.html
Иранские самолеты F-14 были муляжами, сообщает Press TV
Иранские самолеты F-14 были муляжами, сообщает Press TV - РИА Новости, 16.06.2025
Иранские самолеты F-14 были муляжами, сообщает Press TV
"Уничтоженные" Израилем иранские боевые самолеты F-14 были ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту "Мехрабад", сообщает агентство... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:05:00+03:00
2025-06-16T22:08:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
иран
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. "Уничтоженные" Израилем иранские боевые самолеты F-14 были ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту "Мехрабад", сообщает агентство Press TV."Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту "Мехрабад", – говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023214701.html
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран, тегеран (город)
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, Иран, Тегеран (город)
Иранские самолеты F-14 были муляжами, сообщает Press TV

Press TV: уничтоженные Израилем иранские самолеты F-14 были муляжами

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. "Уничтоженные" Израилем иранские боевые самолеты F-14 были ложными целями, специально установленными в тегеранском аэропорту "Мехрабад", сообщает агентство Press TV.
"Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами, установленными в международном аэропорту "Мехрабад", – говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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