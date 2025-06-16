https://ria.ru/20250616/iran-2023212108.html

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО - РИА Новости, 16.06.2025

В Тегеране вновь слышны звуки работы ПВО

Продолжительные громкие звуки работы ПВО, отражающей израильские воздушные атаки, вновь слышны в центральной части столицы Ирана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.06.2025

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Продолжительные громкие звуки работы ПВО, отражающей израильские воздушные атаки, вновь слышны в центральной части столицы Ирана, передает корреспондент РИА Новости.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную компоненту у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль

https://ria.ru/20250616/iran-2023210756.html

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Работа ПВО В Тегеране В Тегеране продолжает работать ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. Кадры неба над городом публикуют местные СМИ. 2025-06-16T21:14 true PT0M14S

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тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире