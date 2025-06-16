https://ria.ru/20250616/iran-2023196605.html
Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана
Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана
Не менее четырех попаданий пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана в ходе атаки Израиля, заявил ведущий в эфире государственного телевидения IRIB. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:34:00+03:00
2025-06-16T19:34:00+03:00
2025-06-16T19:53:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее четырех попаданий пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана в ходе атаки Израиля, заявил ведущий в эфире государственного телевидения IRIB.В понедельник гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадио попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисание изображений. Сейчас прямой эфир работает стабильнее."Предполагают, что как минимум четыре бомбы попали в здание гостелерадиокомпании Ирана ", - сказал ведущий.В прямом эфире уточнили, что стеклянное здание гостелерадио загорелось.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израил
https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html
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Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару
2025-06-16T19:34
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PT1M01S
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана
В Иране сообщили о четырех попаданиях по зданию гостелерадиокомпании IRIB
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости
. Не менее четырех попаданий пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана в ходе атаки Израиля, заявил ведущий в эфире государственного телевидения IRIB
.
В понедельник гостелерадиокомпания Ирана
IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля
. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадио попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисание изображений. Сейчас прямой эфир работает стабильнее.
"Предполагают, что как минимум четыре бомбы попали в здание гостелерадиокомпании Ирана ", - сказал ведущий.
В прямом эфире уточнили, что стеклянное здание гостелерадио загорелось.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране
называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израил