https://ria.ru/20250616/iran-2023196605.html

Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана

Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана

Не менее четырех попаданий пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана в ходе атаки Израиля, заявил ведущий в эфире государственного телевидения IRIB. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T19:34:00+03:00

2025-06-16T19:34:00+03:00

2025-06-16T19:53:00+03:00

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тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Не менее четырех попаданий пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана в ходе атаки Израиля, заявил ведущий в эфире государственного телевидения IRIB.В понедельник гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что подверглась атаке Израиля. Момент, как утверждают иранские СМИ, израильского удара по офису гостелерадио попал в прямой эфир новостей "Второго новостного канала". После этого в эфире начались помехи и подвисание изображений. Сейчас прямой эфир работает стабильнее."Предполагают, что как минимум четыре бомбы попали в здание гостелерадиокомпании Ирана ", - сказал ведущий.В прямом эфире уточнили, что стеклянное здание гостелерадио загорелось.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израил

https://ria.ru/20250616/erdogan-2023187239.html

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Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару 2025-06-16T19:34 true PT1M01S

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном