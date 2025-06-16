https://ria.ru/20250616/iran-2023189351.html

Иранская ПВО активизировалась на юге, востоке и западе Тегерана, пишут Mehr

Иранская ПВО активизировалась на юге, востоке и западе Тегерана, пишут Mehr - РИА Новости, 16.06.2025

Иранская ПВО активизировалась на юге, востоке и западе Тегерана, пишут Mehr

Иранская ПВО работает на юге, востоке и западе Тегерана по израильским беспилотным летательным аппаратам, сообщает агентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:52:00+03:00

2025-06-16T18:52:00+03:00

2025-06-16T18:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иранская ПВО работает на юге, востоке и западе Тегерана по израильским беспилотным летательным аппаратам, сообщает агентство Mehr. Несколькими минутами ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что громкие звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы. "ПВО Тегерана активизировалось на западе, юге и востоке (Тегерана – ред.), ведет огонь по израильским БПЛА", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/tegeran-2023159421.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном