Иранская ПВО активизировалась на юге, востоке и западе Тегерана, пишут Mehr
Mehr: иранская ПВО активизировалась на юге, востоке и западе Тегерана
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иранская ПВО работает на юге, востоке и западе Тегерана по израильским беспилотным летательным аппаратам, сообщает агентство Mehr.
Несколькими минутами ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что громкие звуки работы ПВО слышны в центральной части иранской столицы.
"ПВО Тегерана активизировалось на западе, юге и востоке (Тегерана – ред.), ведет огонь по израильским БПЛА", - говорится в сообщении агентства.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.