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Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT - РИА Новости, 16.06.2025
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18:41 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023186427.html
Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT
Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT - РИА Новости, 16.06.2025
Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT
Глава офиса Ruptly в Тегеране вышел на связь, отметив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:41:00+03:00
2025-06-16T18:41:00+03:00
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израиль
иран
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава офиса Ruptly в Тегеране вышел на связь, отметив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район, сообщается в Telegram-канале RT. Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро. "Глава Ruptly в Тегеране вышел на связь и сообщил, что все сотрудники покинули опасный район. По данным видеоагентства, теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250613/iran-2022680621.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT

RT: все сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава офиса Ruptly в Тегеране вышел на связь, отметив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район, сообщается в Telegram-канале RT.
Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро.
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"Глава Ruptly в Тегеране вышел на связь и сообщил, что все сотрудники покинули опасный район. По данным видеоагентства, теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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