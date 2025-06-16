https://ria.ru/20250616/iran-2023186427.html

Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT

Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT - РИА Новости, 16.06.2025

Сотрудники офиса Ruptly в Тегеране покинули опасный район, сообщает RT

Глава офиса Ruptly в Тегеране вышел на связь, отметив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:41:00+03:00

2025-06-16T18:41:00+03:00

2025-06-16T18:41:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава офиса Ruptly в Тегеране вышел на связь, отметив, что все сотрудники после предупреждения о возможном ударе Израиля покинули опасный район, сообщается в Telegram-канале RT. Ранее в Telegram-канале RT сообщалось, что глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро. "Глава Ruptly в Тегеране вышел на связь и сообщил, что все сотрудники покинули опасный район. По данным видеоагентства, теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250613/iran-2022680621.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном