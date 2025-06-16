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Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters - РИА Новости, 16.06.2025
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18:06 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023178892.html
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters - РИА Новости, 16.06.2025
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters
Иран призвал три арабские страны обратиться с просьбой к президенту США Дональду Трампу оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:06:00+03:00
2025-06-16T18:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иран призвал три арабские страны обратиться с просьбой к президенту США Дональду Трампу оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на два иранских источника и три источника на Ближнем Востоке. "Тегеран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман надавить на президента США Дональда Трампа для использования его влияния на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня с Ираном в обмен на гибкость Тегерана в ядерных переговорах", - говорится в сообщении издания. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023173305.html
https://ria.ru/20250613/tramp-2022596463.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте, пишет Reuters

Reuters: Иран попросил ряд стран выступить посредниками в конфликте с Израилем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иран призвал три арабские страны обратиться с просьбой к президенту США Дональду Трампу оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня, передает агентство Рейтер со ссылкой на два иранских источника и три источника на Ближнем Востоке.
"Тегеран попросил Катар, Саудовскую Аравию и Оман надавить на президента США Дональда Трампа для использования его влияния на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня с Ираном в обмен на гибкость Тегерана в ядерных переговорах", - говорится в сообщении издания.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Fars: Иран готов к большому удару по Израилю
Вчера, 17:32
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США готовы защитить себя и Израиль от Ирана, заявил Трамп
13 июня, 08:34
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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