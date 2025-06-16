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Иран пригрозил Израилю атакой на жилые кварталы и военные объекты - РИА Новости, 16.06.2025
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17:47 16.06.2025 (обновлено: 17:48 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023176135.html
Иран пригрозил Израилю атакой на жилые кварталы и военные объекты
Иран пригрозил Израилю атакой на жилые кварталы и военные объекты - РИА Новости, 16.06.2025
Иран пригрозил Израилю атакой на жилые кварталы и военные объекты
Иран атакует жилые кварталы и военные объекты Израиля, если Тель-Авив продолжит наносить удары по иранскому населению, передает госагентство Tasnim со ссылкой... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T17:47:00+03:00
2025-06-16T17:48:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран атакует жилые кварталы и военные объекты Израиля, если Тель-Авив продолжит наносить удары по иранскому населению, передает госагентство Tasnim со ссылкой на источник. "Если Израиль предпримет еще один шаг в атаке на иранские жилые здания, в Израиле не останется ни одного безопасного места. Иран уже нацелился на скрытые и открытые военно-стратегические объекты… мы уничтожим эти объекты над головами израильских военных. Но пока Иран не нацелился напрямую на жилые районы. Очевидно, что, если израильтяне будут действовать глупо, мы не оставим им ни одного безопасного места, конечно, мы уже доказали им, что мы можем это сделать", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран пригрозил Израилю атакой на жилые кварталы и военные объекты

Tasnim: Иран атакует жилые кварталы Израиля в случае продолжения атак Тель-Авива

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран атакует жилые кварталы и военные объекты Израиля, если Тель-Авив продолжит наносить удары по иранскому населению, передает госагентство Tasnim со ссылкой на источник.
«
"Если Израиль предпримет еще один шаг в атаке на иранские жилые здания, в Израиле не останется ни одного безопасного места. Иран уже нацелился на скрытые и открытые военно-стратегические объекты… мы уничтожим эти объекты над головами израильских военных. Но пока Иран не нацелился напрямую на жилые районы. Очевидно, что, если израильтяне будут действовать глупо, мы не оставим им ни одного безопасного места, конечно, мы уже доказали им, что мы можем это сделать", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Попадание в район аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве, по информации агенства Tasnim - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иранские ракеты попали по аэропорту Бен-Гурион, сообщает Tasnim
15 июня, 21:37
 
В миреИранИзраильТель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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