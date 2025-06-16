https://ria.ru/20250616/iran-2023150588.html

СМИ: в Иране обнаружили переделанные израильские ракетные комплексы

СМИ: в Иране обнаружили переделанные израильские ракетные комплексы - РИА Новости, 16.06.2025

СМИ: в Иране обнаружили переделанные израильские ракетные комплексы

Израильские ракетные комплексы Spike, переделанные для поражения средств ПВО, найдены в Иране, передает иранское агентство Nour News. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:44:00+03:00

2025-06-16T15:44:00+03:00

2025-06-16T17:02:00+03:00

в мире

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Израильские ракетные комплексы Spike, переделанные для поражения средств ПВО, найдены в Иране, передает иранское агентство Nour News."Обнаружены ракетные установки Spike для подавления систем ПВО, оснащенные автоматикой и управлением через интернет", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.

https://ria.ru/20250616/tegeran-2023159421.html

https://ria.ru/20231102/strasburg-1906861609.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном