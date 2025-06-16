https://ria.ru/20250616/iran-2023108041.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 16.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 1.30 17 июня, передает агентство Mehr со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:12:00+03:00

2025-06-16T13:12:00+03:00

2025-06-16T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 1.30 17 июня, передает агентство Mehr со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны."Воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30) завтра", - заявил представитель организации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране 2025-06-16T13:12 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, в мире