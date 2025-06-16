https://ria.ru/20250616/iran-2023108041.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 16.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 1.30 17 июня, передает агентство Mehr со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:12:00+03:00
2025-06-16T13:12:00+03:00
2025-06-16T13:22:00+03:00
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
израиль
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Иран продлил закрытие воздушного пространства до 1.30 17 июня, передает агентство Mehr со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны."Воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30) завтра", - заявил представитель организации.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жилой дом на улице Кешаварз в Тегеране после удара Израиля
Израильский удар нанесен по жилому дому на улице Кешаварз в Тегеране
2025-06-16T13:12
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PT1M00S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, в мире
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Израиль, В мире
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 17 июня
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 1.30 17 июня, передает агентство Mehr
со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны.
"Воздушное пространство страны объявляется закрытым до 2.00 (1.30) завтра", - заявил представитель организации.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.