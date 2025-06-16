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Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025
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12:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023100219.html
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран, от МАГАТЭ - осуждения ударов по ядерным объектам страны, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:44:00+03:00
2025-06-16T12:44:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
магатэ
оон
брикс
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран, от МАГАТЭ - осуждения ударов по ядерным объектам страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Ожидаем, что Совет управляющих МАГАТЭ и гендиректор МАГАТЭ займут четкую позицию и осудят этот шаг, призвав Израиль к ответу", - сказал он в ходе брифинга, объяснив требование тем, что удары Израиля по ядерным объектам страны являются нарушением международного права и представляют собой угрозу для международной безопасности. Багаи также подтвердил, что ожидает, что Совбез ООН примет резолюцию с осуждением действий Израиля. Он также заявил, что Иран работает над тем, чтобы добиться осуждения действий Израиля и в БРИКС .Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), магатэ, оон, брикс, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, ООН, БРИКС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран

МИД Ирана: Тегеран ждет от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте израильского удара в Тегеране
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте израильского удара в Тегеране
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран, от МАГАТЭ - осуждения ударов по ядерным объектам страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Ожидаем, что Совет управляющих МАГАТЭ и гендиректор МАГАТЭ займут четкую позицию и осудят этот шаг, призвав Израиль к ответу", - сказал он в ходе брифинга, объяснив требование тем, что удары Израиля по ядерным объектам страны являются нарушением международного права и представляют собой угрозу для международной безопасности.
Багаи также подтвердил, что ожидает, что Совбез ООН примет резолюцию с осуждением действий Израиля. Он также заявил, что Иран работает над тем, чтобы добиться осуждения действий Израиля и в БРИКС .
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Вчера, 12:10
 
В миреИзраильИранТегеран (город)МАГАТЭООНБРИКСОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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