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Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран - РИА Новости, 16.06.2025
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран, от МАГАТЭ - осуждения ударов по ядерным объектам страны, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:44:00+03:00
2025-06-16T12:44:00+03:00
2025-06-16T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран, от МАГАТЭ - осуждения ударов по ядерным объектам страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Ожидаем, что Совет управляющих МАГАТЭ и гендиректор МАГАТЭ займут четкую позицию и осудят этот шаг, призвав Израиль к ответу", - сказал он в ходе брифинга, объяснив требование тем, что удары Израиля по ядерным объектам страны являются нарушением международного права и представляют собой угрозу для международной безопасности. Багаи также подтвердил, что ожидает, что Совбез ООН примет резолюцию с осуждением действий Израиля. Он также заявил, что Иран работает над тем, чтобы добиться осуждения действий Израиля и в БРИКС .Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
2025-06-16T12:44
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), магатэ, оон, брикс, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, ООН, БРИКС, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Тегеран ожидает от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран
МИД Ирана: Тегеран ждет от ООН и БРИКС осуждения нападения Израиля на Иран