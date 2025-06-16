https://ria.ru/20250616/iran-2023055674.html
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза
ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:52:00+03:00
2025-06-16T09:52:00+03:00
2025-06-16T09:58:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr."Средства противовоздушной обороны рядом с Натанзом сегодня рано утром успешно уничтожили несколько вражеских целей", - написало агентство. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза, где расположен ядерный объект