https://ria.ru/20250616/iran-2023055674.html

ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза

ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза - РИА Новости, 16.06.2025

ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза

ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:52:00+03:00

2025-06-16T09:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr."Средства противовоздушной обороны рядом с Натанзом сегодня рано утром успешно уничтожили несколько вражеских целей", - написало агентство. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль