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ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза - РИА Новости, 16.06.2025
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09:52 16.06.2025 (обновлено: 09:58 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023055674.html
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза
ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:52:00+03:00
2025-06-16T09:58:00+03:00
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
израиль
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr."Средства противовоздушной обороны рядом с Натанзом сегодня рано утром успешно уничтожили несколько вражеских целей", - написало агентство. Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023034018.html
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль
ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза

ПВО Ирана сбила несколько целей около Натанза, где расположен ядерный объект

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. ПВО Ирана были задействованы рядом с Натанзом, где расположен ядерный объект, сбили несколько "целей", сообщило агентство Mehr.
"Средства противовоздушной обороны рядом с Натанзом сегодня рано утром успешно уничтожили несколько вражеских целей", - написало агентство.
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ИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреИзраиль
 
 
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