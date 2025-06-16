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Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой
Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой - РИА Новости, 16.06.2025
Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой
Иранский канал Press TV утверждает, что 2 грузовика с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащих Израилю, перехвачены в провинции Лурестан РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T09:44:00+03:00
2025-06-16T09:44:00+03:00
2025-06-16T09:44:00+03:00
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Иранский канал Press TV утверждает, что 2 грузовика с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащих Израилю, перехвачены в провинции ЛурестанОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой
Press TV: в Иране перехватили два израильских грузовика с дронами и взрывчаткой