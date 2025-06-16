https://ria.ru/20250616/iran-2023054696.html

Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой

Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой - РИА Новости, 16.06.2025

Иранские СМИ сообщили о перехвате двух грузовиков с дронами и взрывчаткой

Иранский канал Press TV утверждает, что 2 грузовика с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащих Израилю, перехвачены в провинции Лурестан РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:44:00+03:00

2025-06-16T09:44:00+03:00

2025-06-16T09:44:00+03:00

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Иранский канал Press TV утверждает, что 2 грузовика с дронами и взрывчатыми веществами, принадлежащих Израилю, перехвачены в провинции ЛурестанОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран