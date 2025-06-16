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Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 16.06.2025
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00:10 16.06.2025 (обновлено: 00:19 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/iran-2023025049.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 16.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13:30 мск 16 июня, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации исламской... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:10:00+03:00
2025-06-16T00:19:00+03:00
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13:30 мск 16 июня, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации исламской республики Мехди Рамезани."Воздушное пространство страны объявлено закрытым до 14:00 (13:30 мск - ред.) сегодня, 16 июня", - приводит слова Рамезани агентство Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/iordaniya-2023025146.html
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13.30 16 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13:30 мск 16 июня, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации исламской республики Мехди Рамезани.
"Воздушное пространство страны объявлено закрытым до 14:00 (13:30 мск - ред.) сегодня, 16 июня", - приводит слова Рамезани агентство Mehr.
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Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам
00:13
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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СМИ: ПВО Ирана сбила несколько израильских беспилотников
00:09
 
ИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреИзраильТегеран (город)Али ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
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