https://ria.ru/20250616/iran-2023025049.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 16.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства

Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13:30 мск 16 июня, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации исламской... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T00:10:00+03:00

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иран

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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али хаменеи

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Отмена полетов в воздушном пространстве Ирана продлена до 13:30 мск 16 июня, заявил официальный представитель Организации гражданской авиации исламской республики Мехди Рамезани."Воздушное пространство страны объявлено закрытым до 14:00 (13:30 мск - ред.) сегодня, 16 июня", - приводит слова Рамезани агентство Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/iordaniya-2023025146.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023024892.html

иран

израиль

тегеран (город)

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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции