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В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой - РИА Новости, 16.06.2025
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой
Еще двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом со столицей Ирана, сообщил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:04:00+03:00
2025-06-16T00:04:00+03:00
2025-06-16T00:04:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Еще двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом со столицей Ирана, сообщил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди. "В ходе двух отдельных операций силами правопорядка в округе Рей были задержаны два агента "Моссада". У них было обнаружено и изъято более 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка, а также оборудование для управления", - приводит его слова агентство Fars. Ранее агентство ISNA сообщило о задержании двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз к северу от Тегерана. По данным агентства, они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ. Кроме того, Nour News 14 июня передавало, что в Иране задерживали автомобили, перевозившие израильские беспилотники. Также агентство сообщило 15 июня, что в южном пригороде Тегерана обезвредили бомбу.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, тегеран (город), моссад, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Моссад, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой
В Иране задержали еще двух агентов "Моссада" с 23 БПЛА и пусковой установкой