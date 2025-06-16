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В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой - РИА Новости, 16.06.2025
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00:04 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/iran-2023024721.html
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой - РИА Новости, 16.06.2025
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой
Еще двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом со столицей Ирана, сообщил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:04:00+03:00
2025-06-16T00:04:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
моссад
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Еще двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом со столицей Ирана, сообщил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди. "В ходе двух отдельных операций силами правопорядка в округе Рей были задержаны два агента "Моссада". У них было обнаружено и изъято более 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка, а также оборудование для управления", - приводит его слова агентство Fars. Ранее агентство ISNA сообщило о задержании двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз к северу от Тегерана. По данным агентства, они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ. Кроме того, Nour News 14 июня передавало, что в Иране задерживали автомобили, перевозившие израильские беспилотники. Также агентство сообщило 15 июня, что в южном пригороде Тегерана обезвредили бомбу.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2023020993.html
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иран
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в мире, иран, тегеран (город), моссад, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Тегеран (город), Моссад, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали двух агентов "Моссада" с БПЛА и пусковой установкой

В Иране задержали еще двух агентов "Моссада" с 23 БПЛА и пусковой установкой

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Еще двое агентов израильской разведки "Моссад" были задержаны рядом со столицей Ирана, сообщил представитель полиции Ирана Саид Монтазер аль-Махди.
"В ходе двух отдельных операций силами правопорядка в округе Рей были задержаны два агента "Моссада". У них было обнаружено и изъято более 200 килограммов взрывчатки, 23 беспилотника, пусковая установка, а также оборудование для управления", - приводит его слова агентство Fars.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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Вчера, 23:18
Ранее агентство ISNA сообщило о задержании двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз к северу от Тегерана. По данным агентства, они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ.
Кроме того, Nour News 14 июня передавало, что в Иране задерживали автомобили, перевозившие израильские беспилотники. Также агентство сообщило 15 июня, что в южном пригороде Тегерана обезвредили бомбу.
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В миреИранТегеран (город)МоссадОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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