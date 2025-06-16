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Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам
Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам - РИА Новости, 16.06.2025
Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам
Работа израильской ПВО по иранским ракетам была видна из Иордании, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T00:13:00+03:00
2025-06-16T00:13:00+03:00
2025-06-16T00:13:00+03:00
иордания
акаба (мухафаза)
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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НЬЮ-ЙОРК, 16 июн – РИА Новости. Работа израильской ПВО по иранским ракетам была видна из Иордании, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. За работой ПВО очевидцы наблюдали в иорданском городе Акаба, что находится в непосредственной близости к израильскому Эйлату. Девушка предоставила агентству видео из Акабы, на котором видно, как ПВО сбивает цели, летящие, по ее словам, "в сторону Израиля". Анастасия отметила, что звуков взрывов слышно не было.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250616/iran-2023024892.html
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Предположительно, работа ПВО и пролет иранских ракет
Очевидцы смогли с территории Иордании, в непосредственной близости к израильскому Эйлату, увидеть, предположительно, работу ПВО и пролет иранских ракет
2025-06-16T00:13
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иордания, акаба (мухафаза), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
Иордания, Акаба (мухафаза), Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам
В Иордании наблюдали за работой израильской ПВО по иранским ракетам