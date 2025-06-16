https://ria.ru/20250616/iordaniya-2023025146.html

Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам

Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам - РИА Новости, 16.06.2025

Очевидцы в Иордании наблюдали за работой ПВО Израиля по иранским ракетам

Работа израильской ПВО по иранским ракетам была видна из Иордании, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 16.06.2025

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2025-06-16T00:13:00+03:00

иордания

акаба (мухафаза)

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июн – РИА Новости. Работа израильской ПВО по иранским ракетам была видна из Иордании, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. За работой ПВО очевидцы наблюдали в иорданском городе Акаба, что находится в непосредственной близости к израильскому Эйлату. Девушка предоставила агентству видео из Акабы, на котором видно, как ПВО сбивает цели, летящие, по ее словам, "в сторону Израиля". Анастасия отметила, что звуков взрывов слышно не было.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/iran-2023024892.html

иордания

акаба (мухафаза)

израиль

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Предположительно, работа ПВО и пролет иранских ракет Очевидцы смогли с территории Иордании, в непосредственной близости к израильскому Эйлату, увидеть, предположительно, работу ПВО и пролет иранских ракет 2025-06-16T00:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иордания, акаба (мухафаза), израиль, обострение конфликта между израилем и ираном