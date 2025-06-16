https://ria.ru/20250616/indija-2023225959.html

Индия изучает планы строительства канала для отвода рек, текущих в Пакистан

Индия изучает планы строительства канала для отвода рек, текущих в Пакистан - РИА Новости, 16.06.2025

Индия изучает планы строительства канала для отвода рек, текущих в Пакистан

Индия подготавливает технико-экономическое обоснование по строительству 113-километрового канала для перенаправления в три индийских штата части стока рек,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T23:58:00+03:00

2025-06-16T23:58:00+03:00

2025-06-16T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Индия подготавливает технико-экономическое обоснование по строительству 113-километрового канала для перенаправления в три индийских штата части стока рек, находящихся под контролем Пакистана по договору о водах Инда, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники. Договор о водах Инда - это соглашение, регулирующее распределение водных ресурсов между Индией и Пакистаном. Подписанный в 1960 году договор закрепил контроль Индии над "восточными реками" - Рави, Биас и Сатледж, а Пакистана - над "западными реками": Инд, Джелум и Чинаб. Согласно договору, Индия обязывалась пропускать воду западных рек в Пакистан, за исключением определенных случаев. На западные реки приходится более 80% (117 миллиардов кубических метров) общего стока бассейна Инда. "Индия проводит технико-экономическое обоснование строительства канала длиной 113 километров для перенаправления избыточного потока из трех западных рек водной системы Инда в Пенджаб, Харьяну и Раджастхан", - пишет телеканал со ссылкой на источники. По информации NDTV, в настоящее время Индия не использует большую часть воды, которая впадает в эти три реки, поскольку их естественный маршрут следует по траектории, которая не приносит большой пользы Индии. По словам источников, план включает строительство новых каналов для отвода излишков воды. Разработка плана строительства этого канала находится на предварительной стадии, она свяжет реку Чинаб с реками Рави, Биас и Сатледж. Ожидается, что работы по строительству будут завершены в течение следующих трех лет. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250425/voda-2013319571.html

https://ria.ru/20250424/pakistan-2013206178.html

https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html

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