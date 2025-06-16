https://ria.ru/20250616/indija-2023205073.html

Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии - РИА Новости, 16.06.2025

Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:15:00+03:00

2025-06-16T20:15:00+03:00

2025-06-16T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает местная полиция. По данным газеты Times of India, местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами. "В результате взрыва погибли четыре женщины, а девять человек… получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения, а тела (погибших – ред.) отправлены в районную больницу на вскрытие", - цитирует газета слова офицера полиции Амита Кумара Ананда. Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование, ведутся спасательные работы. В мае газета Indian Express сообщала, что не менее пяти человек погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии.

https://ria.ru/20250527/kitay-2019349916.html

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уттар-прадеш

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в мире, индия, уттар-прадеш, пенджаб (пакистан)