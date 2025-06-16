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Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии - РИА Новости, 16.06.2025
Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:15:00+03:00
2025-06-16T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает местная полиция. По данным газеты Times of India, местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами. "В результате взрыва погибли четыре женщины, а девять человек… получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения, а тела (погибших – ред.) отправлены в районную больницу на вскрытие", - цитирует газета слова офицера полиции Амита Кумара Ананда. Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование, ведутся спасательные работы. В мае газета Indian Express сообщала, что не менее пяти человек погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в штате Пенджаб на северо-западе Индии.
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в мире, индия, уттар-прадеш, пенджаб (пакистан)
В мире, Индия, Уттар-Прадеш, Пенджаб (Пакистан)
Четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии
Индийская полиция: четыре человека погибли при взрыве на фабрике пиротехники
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в северном штате Уттар-Прадеш в Индии, сообщает местная полиция.
По данным газеты Times of India, местные жители сообщили полиции о мощном взрыве, в результате которого фабрика обрушилась и рабочие оказались погребены под завалами.
"В результате взрыва погибли четыре женщины, а девять человек… получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу для лечения, а тела (погибших – ред.) отправлены в районную больницу на вскрытие", - цитирует газета слова офицера полиции Амита Кумара Ананда.
Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как критическое. Полиция начала расследование, ведутся спасательные работы.
В мае газета Indian Express сообщала, что не менее пяти человек погибли, еще 34 пострадали в результате взрыва на фабрике пиротехники в штате Пенджаб
на северо-западе Индии
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