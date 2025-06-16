https://ria.ru/20250616/gusakov-2023074421.html

Владимир Гусаков: снижение ключевой ставки займет полтора года

Владимир Гусаков: снижение ключевой ставки займет полтора года - РИА Новости, 16.06.2025

Владимир Гусаков: снижение ключевой ставки займет полтора года

В обозримом будущем ни одна статья российского экспорта не сможет заменить доходы от нефти и нефтепродуктов, однако в перспективе новым "черным золотом" для... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:00:00+03:00

2025-06-16T12:00:00+03:00

2025-06-16T12:00:00+03:00

экономика

россия

индия

санкт-петербург

опек

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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В обозримом будущем ни одна статья российского экспорта не сможет заменить доходы от нефти и нефтепродуктов, однако в перспективе новым "черным золотом" для России смогут стать достижения в ИТ-сфере, считает генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. В интервью корреспонденту РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума он назвал риски для отечественной экономики, объяснил, почему не стоит ждать дефолта застройщиков, несмотря на заградительные ставки по ипотеке, дал прогноз по ценам на нефть, бриллианты и жилье, объяснил разницу между инвестициями в криптовалюту и золото, а также описал варианты возвращения иностранного бизнеса в страну. Беседовала Наталья Разумова.ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Российская экономика в текущем году сталкивается с непростой задачей – выйти на "мягкую посадку". Как вы считаете, какими будут темпы роста по итогам 2025 года?– Первая оценка роста реального ВВП в России в первом квартале 2025 года – 1,4% год к году. Это фактически означает, что выпуск в первом квартале по отношению к концу 2024 года сократился. Тем не менее в годовом выражении экономика, вероятнее всего, вырастет на 1-1,5%. Точки роста заданы технологическими тенденциями и структурными изменениями – промышленность, сектор услуг, ИТ. Риски сейчас главным образом связаны с неустойчивостью глобального спроса на энергетические товары, с геополитическими вопросами, а также с контролируемостью процесса охлаждения экономики. Картина по отраслям и даже внутри отраслей достаточно пестрая.– Как вы оцениваете влияние продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики на экономику России?– Жесткая денежно-кредитная политика замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом, в итоге внеся вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля, то есть в целом она свою функцию выполнила.– ЦБ начал снижать ключевую ставку в июне. Как долго продлится начавшийся период снижения ставки и до какого уровня?– Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%.– С учетом снижения ставки, удастся ли банкам сохранить свою чистую прибыль на рекордном уровне прошлого года?– Она, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений. Высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов.– Одним из драйверов как прибыли банков, так и российского ВВП долгое время был рынок недвижимости, однако сейчас он замер из-за слишком высоких ставок по ипотеке. Насколько, на ваш взгляд, серьезны проблемы у застройщиков? Есть риск дефолтов?– Девелоперы сейчас действительно сталкиваются с трудностями, но риски массовых дефолтов в краткосрочной перспективе остаются ограниченными. Ключевым вызовом для застройщиков является сжатие спроса из-за высоких ставок по рыночной ипотеке. В первом квартале 2025 года объем ипотечного кредитования снизился на 42% год к году. Ситуацию отчасти смягчает господдержка: семейная ипотека сохраняет стабильные объемы выдачи. Дополнительный амортизатор – рассрочки от застройщиков, ими сопровождается порядка 24% сделок по договорам долевого участия.Еще один вызов – давление на маржинальность. Застройщики сталкиваются с ростом себестоимости, обусловленным удорожанием проектного долга, и увеличением издержек на строительные материалы и рабочую силу. Давление на денежный поток также оказывают возросшие расходы на обслуживание корпоративных кредитов. На этом фоне запуск новых проектов сократился на 25% в первом квартале 2025 года. Однако к системному кризису это пока не привело по следующим причинам. Во-первых, девелоперы накопили резервы в период высоких продаж 2021-2023 годов и имеют буфер ликвидности. Во-вторых, семейная ипотека остается мощным поддерживающим фактором на рынке – ее доля в общем объеме выдач в первом квартале 2025 составила 73%. Уровень распроданности у большинства крупнейших застройщиков по итогам первых трех месяцев текущего года превысил 80%, что говорит об их достаточной устойчивости в среднесрочной перспективе.Отрасль адаптируется к дорогим деньгам через сокращение новых проектов и внедрение рассрочек. В среднесрочной перспективе ключевой риск – сохранение высоких ставок на протяжении длительного периода, но пока большинство застройщиков демонстрируют достаточную устойчивость.– Что будет с ценами на жилье в ближайший год? На сколько они могут вырасти по итогам текущего года?– Несмотря на существенное снижение спроса, в первом квартале 2025 года строящееся жилье в России подорожало в среднем на 2,4% относительно показателей на конец прошлого года, то есть темпы роста цен в целом соответствовали инфляции.Введенная в 2019 году схема продаж с использованием эскроу-счетов и связанная с ней схема финансирования строительства за счет проектных кредитов способствуют тому, что в условиях падения спроса на недвижимость у застройщиков не возникает необходимости резко снижать цены на объекты, чтобы профинансировать уже начатое строительство. И таким образом есть время для балансировки рынка путем сокращения запуска новых проектов.Застройщики уже постепенно подстраиваются под рынок, снижая темпы запуска новых проектов. Например, в первом квартале 2025 года этот показатель сократился на 24% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это ограничивает новое предложение. При этом сохраняется достаточно устойчивый спрос со стороны покупателей, пользующихся семейной ипотекой. Мы ожидаем, что при сохранении запретительных ипотечных ставок темпы роста цен на недвижимость на первичном рынке будут находиться в пределах 10%. На вторичном рынке цены будут расти быстрее, учитывая более низкую стоимость квадратного метра в данном сегменте.– А насколько масштабен сейчас разрыв цен между "первичкой" и "вторичкой"?– Около 50%.– С учетом вышесказанного как вы в целом оцениваете доступность жилья в России? Какая нужна ставка по ипотеке, чтобы россияне могли позволить себе жилье с текущими зарплатами?– После введения льготных ипотечных программ весной 2020 года цены стали активно расти. Основная причина – их низкая адресность. При этом спрос на новостройки – в основном, инвестиционный – формировался теми, кто фактически мог позволить себе и более высокие ставки. А граждане, не имевшие средств для оплаты первоначального взноса, оказались еще дальше от цели улучшения своих жилищных условий.В первой половине прошлого года условия получения льготной ипотеки существенно ужесточились. И при высоких процентных ставках относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки.Но если говорить о ситуации за пределами льготных ипотечных программ, то ставка – важный, но не единственный фактор, определяющий способность населения приобретать жилье. Прежде всего нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%.– А если с текущими ценами?– Тогда она не должна превышать 10%.– Другим фактором повышения доступности жилья выступают зарплаты. На сколько они могут вырасти в этом году, по вашим ожиданиям?– Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики. При этом рынок труда остается дефицитным, что является одним из главных ограничителей экономического роста в России на данный момент.– Банки уже начинают снижать ставки по вкладам. На ваш взгляд, может ли это спровоцировать отток сбережений населения из банков?– Кредитные организации сохраняют способность управлять устойчивостью ресурсной базы, и текущее снижение ставок по вкладам вряд ли приведет к масштабному оттоку клиентских средств. Кроме того, в условиях стабильно высокой ключевой ставки альтернативные и более привлекательные варианты размещения денежных средств фактически отсутствуют. Но ситуация может измениться, если Банк России выйдет на устойчивую траекторию смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к росту стоимости финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, а также жилой недвижимости, на покупку которой может быть направлена часть депозитов.– К слову об активах: цены на золото и криптовалюту в настоящее время почти сравнялись. Если выбирать из них, то куда бы вы вложились?– Я считаю, что инвестиции в криптовалюту и в золото – это совершенно разные вещи. Стоит понимать, что золото всегда было и будет защитным активом в периоды рецессий, геополитических напряженностей и высокой инфляции. А инвестиции в криптовалюты, в свою очередь, носят более спекулятивный характер. Они значительно более рискованные и, скорее всего, недолгосрочные. Учитывая текущее развитие мировой экономики – низкий темп роста, инфляцию, геополитическая напряженность – полагаю, что инвестиции в золото остаются актуальными. Не исключаю 3200-3400 долларов США за унцию.– Еще одним из инструментов для вложения крупных средств долгое время оставались бриллианты. Как вы считаете, смогут ли они восстановить свою привлекательность для инвесторов с учетом того, что отрасль находится в кризисе?– Говорить о кризисе алмазодобывающей отрасли не совсем правильно, так как пока она показывает хорошие результаты с точки зрения рентабельности и генерирования денежного потока. Да, отрасль переживает не лучшие времена, однако это связано, скорее, с отсутствием координации между мировыми алмазодобывающими компаниями в части объемов предложения алмазов на мировой рынок, а также с определенными диспропорциями, которые сложились в сегменте обработки алмазов в Индии. На долю этой страны приходится более 90% мирового рынка огранки алмазов, поэтому дисбаланс между объемами закупок алмазов со стороны огранщиков из Индии и объемами предложения алмазов со стороны мировых добывающих компаний оказывает непосредственное влияние на цены. На сегодняшний день в сегменте огранки сформировались избыточные запасы алмазов, по мере исчерпания этих запасов и снижения предложения цены на алмазы, вероятно, будут восстанавливаться.– Недавно ОПЕК+ одобрила увеличение добычи нефти. Какие цены на нефть марки Urals вы ждете к концу года?– Темпы снятия ограничений существенно превзошли ранее обозначенные планы: с начала мая квоты на добычу были повышены на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с заявленными 138 тысячами баррелей. Аналогичное увеличение добычи уже согласовано на период с начала июня, ожидается и еще одно на 411 тысяч баррелей в июле. Итогом ускоренного роста добычи со стороны ОПЕК+ станет рост профицита на рынке нефти, который во второй половине года может составить порядка одного миллиона баррелей в сутки – это будет оказывать давление на цены.Вероятно, цена нефти марки Brent во второй половине года составит в среднем порядка 65 долларов за баррель, а российская марка Urals с учетом дисконтов будет стоить менее 60 долларов за баррель.– Нефть долгие годы была основным экспортным товаром России. Есть ли чем ее заменить в настоящее время или в ближайшие годы? Что это могут быть за товары?– В обозримом будущем ни одна статья российского экспорта не сможет заменить доходы от нефти и нефтепродуктов. На Россию приходится существенная доля мировых запасов энергетического сырья, при этом у них относительно низкая себестоимость добычи. Это позволит России сохранять долю рынка даже в условиях продолжающегося "зеленого" энергоперехода в ближайшие десятилетия, когда все большую роль в мировом энергобалансе будут играть возобновляемые источники энергии.В то же время в мировую экономику характеризует рост доли сферы услуг, в том числе рост доли экспорта услуг, рост сектора ИТ. Есть выражение: "данные – это новая нефть". России удалось добиться значительных результатов в области информатизации и цифровизации на внутреннем рынке, в частности в сфере государственных и банковских услуг, розничной торговли, кибербезопасности. Мы видим здесь потенциал для масштабирования этих достижений и увеличения экспорта ИТ-услуг и комплексных решений в целый ряд стран.– Власти обсуждают условия возвращения иностранного бизнеса в Россию. На ваш взгляд, какими они могут быть? Насколько в целом российский рынок интересен западному бизнесу, из каких сфер? Какие ниши они могут закрыть?– Возможность и условия возвращения в Россию ушедших иностранных компаний в первую очередь будут определять два фактора. Первый – наличие и необходимость развития российских аналогов для суверенитета нашей страны. Второй – то, как этот бизнес уходил, насколько конструктивны были отношения с российскими клиентами в момент ухода и после него.Если взять рынок ИТ, то были нередки случаи, когда российские клиенты сталкивались с абсолютной невозможностью использовать ПО ушедшего иностранного поставщика, полным прекращением техподдержки и так далее. Соответственно, российский бизнес был вынужден инвестировать значительные средства в создание отечественных аналогов. В данном случае возвращение подобного иностранного бизнеса в Россию маловероятно на приемлемых для него условиях.Но были и обратные примеры, когда даже после формального ухода иностранный поставщик не разрывал отношения с российскими клиентами, в таком случае и условия возвращения, вероятно, могут быть более мягкими. Есть отрасли, где быстрое импортозамещение объективно невозможно из-за высокой науко- и капиталоемкости, что также может стать фактором, способным облегчить возвращение иностранного бизнеса в Россию. Тем не менее, если государство решит, что зависимость от иностранного бизнеса или даже просто его значительная доля в какой-то отрасли может быть критична для суверенитета, возвращение этого бизнеса маловероятно.

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экономика, россия, индия, санкт-петербург, опек, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), центральный банк рф (цб рф), urals, brent, интервью